Азербайджан нашел еще один повод для споров с Арменией и пригрозил последствиями

Посол Азербайджана Амирбеков: Армения не ведет разработку коридора в Нахичевань

Армения не выполняет обязательства по разработке коридора в Нахичеванскую автономию, отделенную от остальной части Азербайджана, и последствия такого решения будут невыгодными для страны. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью The Guardian.

Амирбеков подчеркнул, что важной составляющей мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном должен стать транспортный коридор в Нахичеванскую автономию. По его мнению, этот маршрут имеет решающее значение для безопасности Азербайджана.

«По прошествии трех лет Армения даже не приступила к подготовке технико-экономического обоснования 42-километрового участка. Конечно, мы не можем заставить Армению выполнить то, что они взяли на себя, и бессмысленно предполагать, что мы вторгнемся, чтобы навязать этот коридор силой или что-то в этом роде», — заявил посол.

Дипломат добавил, что в качестве альтернативы был выбран маршрут через территорию Ирана. По его словам, это поможет Армении понять экономические последствия отказа от предоставления территории.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна запустит железнодорожный коридор в Азербайджан через Иран в случае отказа властей Армении обеспечить работу Зангезурского коридора. Он добавил, что запуск такого маршрута является стратегическим вопросом и должен быть реализован.