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18:42, 28 декабря 2023Мир

Британский полковник заявил о мрачных перспективах Украины в конфликте

Британский полковник Кемп: Россия в 2024 году разовьет наступление на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Россия в 2024 году сможет развить наступление на Украине и занять большее количество населенных пунктов. О мрачных перспективах Киева в конфликте в своей колонке для газеты The Daily Telegraph (DT) заявил полковник британской армии в отставке Ричард Кемп.

«Длительное контрнаступление Киева провалилось. Несмотря на героические бои, оно привело к захвату небольшого куска территорий ценой огромных потерь. Перспективы дальнейшего продвижения в скором времени отсутствуют», — оценил сложившуюся ситуацию военный.

По словам полковника, Российская армия после взятия Марьинки напротив имеет шансы занять больше территорий в наступающем году. «Это крупнейший боевой успех для любой из сторон со времен взятия Россией Бахмута в мае. Эта опорная точка позволит Москве вклиниться в оборону Украины дальше на юге», — отметил эксперт.

Ранее бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул заявил, что украинский конфликт завершится победой России в случае прекращения помощи США Киеву.

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