Популярный российский стендап-комик раскрыл сложности жизни в Испании

Комик Руслан Белый рассказал, что в Барселоне сложно снять жилье

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) раскрыл сложности жизни в Испании. В подкасте юмориста Дмитрия Романова, доступном на YouTube, он рассказал, что в Барселоне сложно снять жилье.

Белый рассказал, что во время переезда в Испанию у него возникли сложности с поиском квартиры. «У тебя нет вида на жительство, у тебя нет контракта на работу, у тебя нет банковских карт. (...) Это было культурным шоком, когда ты ищешь объявления, обращаешься, и тебе такие: "Нет"», — пояснил комик. Юморист отметил, что арендодателей в Барселоне не интересует, сколько зарабатывают арендаторы.

В итоге, по словам Белого, после долгих поисков он снял квартиру, которая обходится ему в три тысячи евро (303 тысячи рублей) в месяц.

Ранее Белый раскрыл подробности эмиграции из России. По его словам, некоторое время он жил в Турции, после чего планировал отправиться в США, но в итоге переехал в Испанию. Также комик пожаловался на трудности с работой в Барселоне. Он заявил, что условия для стендапа в этом испанском городе гораздо хуже, чем в Москве.