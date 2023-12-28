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20:50, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный российский стендап-комик раскрыл сложности жизни в Испании

Комик Руслан Белый рассказал, что в Барселоне сложно снять жилье

Кадр: Руслан Белый / YouTube

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) раскрыл сложности жизни в Испании. В подкасте юмориста Дмитрия Романова, доступном на YouTube, он рассказал, что в Барселоне сложно снять жилье.

Белый рассказал, что во время переезда в Испанию у него возникли сложности с поиском квартиры. «У тебя нет вида на жительство, у тебя нет контракта на работу, у тебя нет банковских карт. (...) Это было культурным шоком, когда ты ищешь объявления, обращаешься, и тебе такие: "Нет"», — пояснил комик. Юморист отметил, что арендодателей в Барселоне не интересует, сколько зарабатывают арендаторы.

В итоге, по словам Белого, после долгих поисков он снял квартиру, которая обходится ему в три тысячи евро (303 тысячи рублей) в месяц.

Ранее Белый раскрыл подробности эмиграции из России. По его словам, некоторое время он жил в Турции, после чего планировал отправиться в США, но в итоге переехал в Испанию. Также комик пожаловался на трудности с работой в Барселоне. Он заявил, что условия для стендапа в этом испанском городе гораздо хуже, чем в Москве.

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      Олег Давыдов
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