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17:36, 28 декабря 2023Силовые структуры

Дело возбудили после покушения на владельца птицефабрики Ширяева

После обстрела машины владельца птицефабрики Ширяева возбудили дело о покушении

Фото: Thomas Iversen / Unsplash

В Воронежской области возбудили уголовное дело после обстрела машины владельца крупнейшей птицефабрики в регионе, экс-депутата областной думы Геннадия Ширяева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело расследуется по статье о покушении на убийство.

По предварительным данным, вечером 27 декабря около села Третьяки Борисоглебского района неизвестный не менее двух раз выстрелил в движущийся внедорожник предпринимателя. Мотив преступления устанавливается.

О покушении на Ширяева стало известно ранее, 28 декабря.

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      Илона Палей
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