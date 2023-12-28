Дело возбудили после покушения на владельца птицефабрики Ширяева

После обстрела машины владельца птицефабрики Ширяева возбудили дело о покушении

В Воронежской области возбудили уголовное дело после обстрела машины владельца крупнейшей птицефабрики в регионе, экс-депутата областной думы Геннадия Ширяева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело расследуется по статье о покушении на убийство.

По предварительным данным, вечером 27 декабря около села Третьяки Борисоглебского района неизвестный не менее двух раз выстрелил в движущийся внедорожник предпринимателя. Мотив преступления устанавливается.

О покушении на Ширяева стало известно ранее, 28 декабря.