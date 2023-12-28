Раскрыта причина неудавшейся расправы над владельцем птицефабрики Ширяевым

Ошибка киллера помешала ему расправиться с владельцем птицефабрики Ширяевым

Ошибка киллера помешала ему расправиться с владельцем крупнейшей птицефабрики Воронежской области, экс-депутатом областной думы Геннадием Ширяевым, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, обычно Ширяев сидел на заднем пассажирском сидении, куда и выстрелил киллер. Однако в день покушения владелец птицефабрики сам сел за руль.

По предварительной версии, киллер два раза выстрелил в проезжающий внедорожник Ширяева и не заметил на скорости, что его жертва сидит на водительском месте. Предполагается, что стрелявший следил за Ширяевым перед покушением и знал, что тот чаще всего передвигался с водителем.

Покушение на владельца птицефабрики произошло 27 декабря в 18:00 по московскому времени. Незадолго до этого он вместе с коллегой был на маслозаводе.