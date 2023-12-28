Диетолог посоветовал праздничный напиток для крепкого сна

Диетолог Мосли: красное вино улучшает сон и снижает уровень холестерина

Регулярное употребление красного вина в умеренных количествах улучшает сон, а также снижает уровень холестерина в крови. Об этом заявил диетолог Майкл Мосли, пишет Mirror.

Мосли рассказал, что врачи заметили положительное воздействие красного вина при наблюдении за пациентами с диабетом. Он уточнил, что во время одного из исследований пациентов разделили на три группы: первые пили за ужином стакан красного вина, вторые пили белое вино, а третьи — минеральную воду. «Наибольшую пользу получили любители красного вина. У них значительно улучшился уровень холестерина, а также качество сна», — поделился результатами исследования диетолог.

Специалист посоветовал не злоупотреблять напитком, поскольку в больших объемах алкоголь приносит организму только вред. Тем не менее он заверил, что один-два бокала вина за праздничным столом создадут хорошее настроение и помогут крепче спать.

Ранее диетолог Кара Шоу посоветовала при похмелье съедать три яйца, помидоры и грибы. По мнению специалистки, такой набор продуктов поднимет уровень сахара в крови и поможет печени восстановиться.