В США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до одного доллара в год

Конгрессвумен Тенни призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до $1

Член Палаты представителей Клаудия Тенни на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) обвинила официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер в систематической лжи американцам и призвала понизить ее ежегодную зарплату до одного доллара.

«Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу», — заявила она.

По словам конгрессвумен, помимо этого пресс-секретарь президента США Джо Байдена нарушала «закон Хэтча», предполагающий запрет для госслужащих на продвижение партийной политики, а также оказание влияния на результаты выборов. В связи с этим ежегодную зарплату Жан-Пьер стоит снизить до одного доллара, подытожила Тенни.

Ранее журналист хорватского издания Geopolitika News Зоран Метер обратил внимание на то, что риторика Байдена по теме поддержки Украины изменилась на более сдержанную.