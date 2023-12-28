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17:16, 28 декабря 2023Из жизни

Маленькая панда из Московского зоопарка получила первую игрушку

В Московском зоопарке показали, как маленькая панда изучила первую игрушку

Родившаяся в Московском зоопарке в августе панда получила первую игрушку и изучила ее. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В ролике, опубликованном Акуловой, маленькая панда обнюхивает и пробует на зуб кусок разноцветного каната, который смотрители связали для нее в подобие мяча.

«Малышка начинает изучать игрушки… Каждый день что-то новое… Мама отпускает из-под опеки на доли секунд…» — подписала видео гендиректор Московского зоопарка.

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Рождение панды в конце лета стало большим событием для Московского зоопарка, в России такое произошло впервые. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин встретились только весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что рожденный панденок — самка.

19 декабря сообщалось, что маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги. Смотрители сняли момент, когда животное поднялось на задних лапках и переставило их, перед тем как снова упасть на пол.

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      Никита Савин
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