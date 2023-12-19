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15:11, 19 декабря 2023Из жизни

Малышка панда из Московского зоопарка сделала первые шаги

Гендиректор Московского зоопарка Акулова: малышка панда сделала первые шаги

Родившаяся в Московском зоопарке в августе этого года малышка панда начала ходить. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Киперы успели запечатлеть первые шаги маленькой панды на видео. На кадрах видно, как животное приподнимается на задних лапках и переставляет их, перед тем как снова упасть на пол.

«У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто — долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и плюхнулась на пол», — сообщила подписчикам Акулова.

Рождение панды в конце лета стало большим событием для Московского зоопарка, в России такое произошло впервые. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин встретились друг с другом только весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что рожденный панденок — самка.

Маленькая панда быстро растет: 1 декабря появились кадры ее первых попыток ползать самостоятельно.

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Ранее сообщалось, что две большие панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, возвращаются на родину в декабре. Тот факт, что панды уезжают на родину, считают следствием охлаждения отношений между странами.

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      Антонина Черташ
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