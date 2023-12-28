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12:07, 28 декабря 2023Спорт

Глава IIHF отказался считать отношения с ФХР дружескими

Глава IIHF Тардиф отказался считать отношения с ФХР дружескими

Фото: Tomi Hänninen / Globallookpress.com

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на слова вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга о дружеских отношениях между организациями. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что все поменялось после дела голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова. «Что нужно сделать, чтобы вернуться к дружеским отношениям? Принять авторитет IIHF, согласиться уважать понятие контракта, уважать международные трансферные правила и никогда не позволять выходить на лед игроку, отстраненному дисциплинарной комиссией», — заявил Тардиф.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца. Однако Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отказалась соблюдать отстранение и все равно допустила его к матчам лиги.

ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

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      Алексей Гусев
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