Исключенный из сборной Украины за переход в «Зенит» игрок захотел вернуться

Исключенный из сборной Украины за переход в «Зенит» Ракицкий захотел вернуться

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий выразил желание вернуться в сборную Украины. Его слова приводит Champion.com.ua.

«Если получу вызов в национальную команду, буду очень рад», — отметил футболист. Он добавил, что готов поддержать существующую в сборной традицию и как новичок спеть какую-нибудь песню.

Ракицкий забил пять мячей в 54 матчах в составе сборной Украины. Он был исключен из состава национальной команды после того, как в 2019 году перешел в петербургский «Зенит».

Защитник расторг контракт с «Зенитом» 2 марта 2022 года из-за тяжелой семейной ситуации. После выступлений за турецкую «Адана Демирспор» он присоединился к «Шахтеру».