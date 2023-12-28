Избитый в Петербурге боец СВО заявил о поступающих угрозах семье

В Петербурге членам семьи бойца СВО после избиения начали поступать угрозы

Членам семьи бойца специальной военной операции (СВО), которого избили после замечания о Lexus на тротуаре в Санкт-Петербурге, начали поступать угрозы. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, дело об избиении военнослужащего в Северной столице решили передать в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) по распоряжению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Также выяснилось, что двум фигурантам предъявлено обвинение в хулиганстве и возбуждении ненависти.

«Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих в сети Интернет угрозах физической расправы в отношении нее и сына», — подчеркнули в ведомстве.

О нападении на участника спецоперации стало известно 18 декабря. Один из задержанных оказался уроженцем Абхазии, получившим гражданство России в 1996 году.

Сообщалось, что словесный конфликт между подозреваемыми и ветераном СВО случился из-за замечания последнего по поводу того, что мужчины припарковали автомобиль на тротуаре. Он перерос в избиение пострадавшего, сопровождавшееся националистическими оскорблениями.