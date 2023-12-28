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19:58, 28 декабря 2023Спорт

Карлсен рассказал об игре в шахматы после выпитого алкоголя

Шахматист Карлсен заявил, что иногда играет на онлайн-турнирах, выпив алкоголь

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал об участии в онлайн-турнирах по шахматам. Его слова приводит ТАСС.

Карлсен признался, что иногда играет на онлайн-соревнованиях, выпив алкоголь. «Но это не значит, что в серьезных турнирах я бы рекомендовал поступать другим шахматистам так же. Я бы этого не делал», — заявил он.

Ранее Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по рапиду. Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд шахматного турнира составляет 600 тысяч долларов.

В 2022 году Карлсен отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был во второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим. После этого он был лишен звания чемпиона мира.

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