Филиппа Киркорова убрали из списка актеров фильма «Самоирония судьбы»

Российского эстрадного певца Филиппа Киркорова убрали из списка актеров в описании фильма «Самоирония судьбы» в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

В картине, которая вышла в 2022 году, исполнитель сыграл роль «Ипполита Бедросовича». При этом отмечается, что с афиш проекта артист не исчез.

До этого Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все», премьера которой состоится 31 декабря. Вместо артиста, который сыграл в ремейке фильма Леонида Гайдая императора Петра I, на рекламном плакате появился шоумен и комик Павел Воля в образе правителя в белом парике и со свитком в руках.

Позже сообщалось, что создатели картины решили переснять несколько сцен фильма с участием Киркорова и певицы Анны ASTI, которые ранее приняли участие в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.