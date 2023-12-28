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20:25, 28 декабря 2023Мир

Командующий армией Нидерландов заявил об угрозе войны с Россией

Командующий армией Нидерландов Вийнен заявил об угрозе войны с Россией

Фото: Heiko Becker / Globallookpress.com

Армии Нидерландов необходимо каждый год набирать от двух до трех тысяч добровольцев для подготовки на случай угрозы войны с Россией. Об этом заявил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен, пишет De Telegraaf.

«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — отметил военный.

Вейнен добавил, что нидерландское общество также должно готовиться к войне с Россией. По его мнению, необходимо гораздо большее количество резервистов и добровольцев, чтобы позволить и дальше функционировать армии.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды проинформировали Киев о подготовке 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Вооруженным силам Украины.

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      Максим Габриелян
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