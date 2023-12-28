Критиковавшего Зеленского депутата обвинили в подготовке медийной спецоперации

ГБР Украины: депутат Рады Дубинский готовил медийную спецоперацию против бюро

Депутат Верховной Рады, обвиняемый в государственной измене, готовил медийную спецоперацию против Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале.

Фамилия действующего депутата не называется, однако под описание бюро попадает Александр Дубинский, ранее активно критиковавший президента Украины Владимира Зеленского и руководство ГБР. На это обратил внимание Telegram-канал «Политика Страны».

По данным ведомства, вместе с обвиняемым к спецоперации готовились бывший народный депутат, помощник депутата и экс-прокурор. ГБР утверждает, что по заданию спецслужб России они должны были распространить фейки о ходе идущего в отношении их досудебного расследования и рассказать о политических преследованиях.

«Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский союз и НАТО», — говорится в сообщении.

В середине ноября Александру Дубинскому предъявили обвинение в «информационно-подрывной деятельности в пользу России» и госизмене. По данным Службы безопасности Украины, депутат действовал под позывным Буратино.