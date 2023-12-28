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11:04, 28 декабря 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о работе транспорта в новогоднюю ночь

Собянин: московский городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Проезд в городском транспорте в Москве на протяжении всей новогодней ночи будет бесплатным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, плата за проезд в метро, на МЦК, МЦД, МЦД, а также автобусах, электробусах и трамваях с 20 часов 31 декабря до 6 часов утра 1 января взиматься не будет. Кроме того, Собянин рассказал, что МЦД в новый год будут работать до 3 часов ночи.

На Рождество метро и МЦК будут работать на час дольше обычного — до 2 часов ночи. При этом проезд в МЦД, как и в Новый год, будет доступен до 3 часов. Помимо этого, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев будет работать до 03:30 часов, а еще 16 — на протяжении всей ночи. Наконец, с 1 по 8 января парковка на улицах города будет бесплатной.

Днем ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что в ближайшем будущем тарифы на городской транспорт в столице менять не планируют.
 

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      Полина Кислицына
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