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17:38, 28 декабря 2023Бывший СССР

На Украине прокомментировали слова Буданова о вторжении в Крым

Спикер ГУР Украины Юсов: заявления о вторжении в Крым — информационная борьба

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявления начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крым являются частью информационной борьбы. С таким заявлением представитель ГУР Андрей Юсов выступил в интервью «Общественному».

Юсов ответил на вопрос о публичных высказываниях своего начальника. «Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо, и получается подходящий итог», — заявил он.

Спикер ГУР Украины также признал, что попытки ВСУ атаковать Крым проводятся при помощи западных спецслужб, которые предоставляют информацию.

Ранее Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму словами «еще увидите». Как утверждает руководитель ГУР, киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России.

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      Юрий Леонов
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