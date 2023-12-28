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05:17, 29 декабря 2023Забота о себе

Названо неожиданное отличие сексуальных предпочтений двадцатилетних

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Для двадцатилетних секс является менее важной составляющей романтических отношений, чем для тридцатилетних. К такому неожиданному выводу пришло издание Business Insider, опираясь на результаты опроса, проведенного совместно с компанией по исследованию рынка YouGov.

Отмечается, что приблизительно равное число представителей поколения Z (рожденные с 1997 по 2005 годы) и миллениалов (рожденные с 1981 по 1996 годы) считают, что секс весьма важен для романтических отношений. Такой ответ выбрали по 74 процента опрошенных в каждой группе. При этом лишь пять процентов двадцатилетних считают, что секс — это самое важное для пары, еще для 14 процентов интим имеет мало значения или не имеет вовсе. В поколении тридцатилетних 10 процентов назвали близость самой ценной частью отношений, для восьми процентов секс оказался не важен.

Доцент кафедры медицинских исследований Спрингфилдского колледжа (США) Сью Мильштейн объяснила такое отличие в сексуальных предпочтениях поколений тем, что меняется ценность близости. По ее словам, молодые люди умеют получать сексуальное удовольствие самостоятельно, от романтических же отношений они ожидают в первую очередь удовлетворения романтических и социальных потребностей. «Мы наблюдаем, что сейчас пары чаще стали делать паузу, прежде чем вступают в интимную близость, также все больше людей предпочитают оставаться одинокими», — прокомментировала результаты опроса Мильштейн.

В опросе приняли участие 1880 человек в возрасте от 18 до 95 лет, из которых 647 человек были представителями поколения Z.

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      Екатерина Улитина
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