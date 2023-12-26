Психотерапевт сравнил секс со спортом и назвал способы сделать его страстным

Улучшить интимную жизнь, разжечь в ней искру хотят многие пары, состоящие в длительных отношениях, считает врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах. В комментарии для «Ленты.ру» он сравнил секс со спортом и назвал пять способов сделать его вновь страстным.

Психотерапевт заявил, что причины угасания либидо могут быть разные: появление детей, загруженность работой, проблемы со здоровьем и просто ситуация, когда близость стала привычкой. Однако, по его словам, исправить ситуацию можно, и начать надо с диагностики отношений. Необходимо выяснить, была ли страсть в отношениях изначально или даже на моменте их зарождения они были сексуально спокойными.

Булах подчеркнул, что пары, у которых не было запредельной страсти, смогут частично разжечь ее вновь, если же эмоции в начале отношений были очень яркими, повторно пережить столь же интенсивные переживания вряд ли получится. Когда же страсти изначально не было вовсе, разжечь ее будет крайне сложно, отметил собеседник «Ленты.ру».

Если есть что восстанавливать, нужно понять, каковы причины снижения либидо. В чем кроется причина: в физиологии или психологии?

Андрей Булах врач-сексолог, психотерапевт

Сексолог заверил, что зачастую паре достаточно просто разобраться с ворохом ежедневных дел, найти время побыть вдвоем, чтобы улучшить отношения. На пользу пойдет целый день, проведенный в постели и лучше не дома.

Если же добавить в секс эффект новизны, можно вывести угасшие отношения на новый уровень, продолжил специалист. Он предложил парам, практикующим «дежурный» секс в определенное время и в определенной позе, попробовать сменить время, обстановку, сценарий.

Можно поработать и с физиологией. Как мужчины, так и женщины могут повысить яркость оргазма, научиться испытывать его при различных видах стимуляции и в разных позах. Также нужно постараться решить проблему женщин с отсутствием оргазма. Если партнерша не испытывает удовольствия, важно понять, что ей мешает, и решить эту проблему. Для этого есть различные эффективные техники Андрей Булах врач-сексолог, психотерапевт

В заключение Булах призвал заниматься сексом регулярно. «Секс как спорт: чем чаще тренируешься, тем лучше получается. Провоцировать, стимулировать, обсуждать приятные моменты, планировать секс, заранее готовиться к нему, — все это помогает паре оставаться в тонусе», — объяснил он.

Ранее Булах рассказал о разнице женского и мужского оргазмов. Он объяснил, что во время кульминации у мужчин активируется три-пять зон мозга, в то время как у женщин происходит изменение активности до 30 зон, поэтому у них оргазм более энергозатратен.