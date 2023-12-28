Названо возможное место встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на границе между странами

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян могут встретиться на границе между странами. Место встречи назвал азербайджанский министр иностранных дел, цитирует РИА Новости.

«Министры иностранных дел и делегации Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе. С таким предложением выступил Азербайджан», — сказал он. Байрамов также напомнил, что делимитационные комиссии Армении и Азербайджана встречались на границе два раза.

Ранее представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что Баку и Ереван близки к заключению мирного договора. Стороны находятся на решающем этапе переговоров, уточнил он.

28 декабря Амирбеков также обвинил Армению в невыполнении обязательств по разработке коридора в Нахичеванскую автономию, отделенную от остальной части Азербайджана. По его мнению, этот маршрут имеет решающее значение для безопасности республики.