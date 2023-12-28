В Азербайджане заявили о близости заключения мирного соглашения с Арменией

Представитель Алиева Амирбеков: Баку и Ереван близки к заключению мира

Баку и Ереван близки к заключению мирного договора. Об этом заявил представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков, сообщает газета The Guardian.

По его словам, стороны находятся на решающем этапе переговоров и «не так уж и далеки от окончательного соглашения». При этом он обозначил, что Азербайджану нужны действия, ориентированные на результат.

Амирбеков также отметил, что Армения не выполняет обязательства по разработке транспортного коридора в азербайджанскую Нахичеванскую автономию, подчеркнув, что экономические последствия такого подхода окажутся невыгодными для Еревана.