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16:10, 28 декабря 2023Бывший СССР

В Азербайджане заявили о близости заключения мирного соглашения с Арменией

Представитель Алиева Амирбеков: Баку и Ереван близки к заключению мира

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Баку и Ереван близки к заключению мирного договора. Об этом заявил представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков, сообщает газета The Guardian.

По его словам, стороны находятся на решающем этапе переговоров и «не так уж и далеки от окончательного соглашения». При этом он обозначил, что Азербайджану нужны действия, ориентированные на результат.

Амирбеков также отметил, что Армения не выполняет обязательства по разработке транспортного коридора в азербайджанскую Нахичеванскую автономию, подчеркнув, что экономические последствия такого подхода окажутся невыгодными для Еревана.

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      Алевтина Запольская
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