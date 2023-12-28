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09:43, 28 декабря 2023Наука и техника

Названы главные отличия дрона «Суперкам» от «Ланцета»

Кнутов: дальность полета дрона-камикадзе «Суперкам» отличает его от «Ланцета»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Дальность полета и точность дрона-камикадзе «Суперкам» будет выше, чем у «Ланцета». Отличия аппаратов назвал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

«На сегодняшний день главная проблема всех дронов — это помехозащищенность. Я думаю, что в дроне "Суперкам" будет применена новая система, то есть аппаратура будет защищена с помощью бронирования, что позволит ему фактически не реагировать на станции радиоэлектронной борьбы. И самое главное — дальность полета и точность поражения целей, которые увеличатся по сравнению с "Ланцетом". На это будет сделан упор», — сказал эксперт.

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Он отметил, что появление нового серийного дрона положительно скажется на боеспособности Вооруженных сил России. Кнутов предположил, что новые беспилотники попадут на поле боя весной 2024 года.

Ранее в декабре Юрий Кнутов сообщил, что дрон-камикадзе «Ланцет» выполнен из композитных материалов, которые делают его невидимым для радиолокационных станций.

В ноябре Минобороны Британии назвало дрон-камикадзе «Ланцет» одним из самых лучших видов оружия, применяемых в зоне проведения специальной военной операции.

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      Даниил Иринин
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