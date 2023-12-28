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10:35, 28 декабря 2023Забота о себе

Названы находящиеся в зоне риска развития межпозвонковой грыжи люди

Фото: My Ocean Production / Shutterstock / Fotodom

Грыжи межпозвонкового диска встречаются у женщин и мужчин любого возраста, они могут возникнуть даже у подростков и детей, предупредил нейрохирург медицинского центра «СМ-Клиника» Алексей Невзоров. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвал людей, находящихся в зоне повышенного риска развития этого недуга.

Невзоров указал, что без лечения межпозвонковая грыжа может привести к необратимым процессам в позвоночнике, нарушениям функционирования рук и ног, общим проблемам с движением. По его словам, в основном грыжи возникают из-за непосильных физических нагрузок. В то же время патология может развиться и из-за сидячей работы, отсутствия даже минимальной физической активности, из-за чего любые, даже простые движения могут вызвать разрыв фиброзного кольца.

Чаще всего люди страдают от грыж в пояснице. Это
150 случаев на 10
тысяч населения

Невролог объяснил: грыжа дает о себе знать болью в пояснице, шее, грудном отделе позвоночника. При этом мышцы могут быть излишне напряжены в той части тела, где она развилась.

При отсутствии лечения погибает спинномозговой корешок, отвечающий за движение. В то же время не все грыжи надо оперировать

Алексей Невзоровневролог
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В зависимости от симптомов для лечения применяют консервативный и оперативный методы. Первый, как рассказал Невзоров, включает в себя прием лекарств, физиопроцедуры, иглорефлексотерапию и массаж. Однако если у пациента есть паралич конечностей и нарушение работы тазовых органов (как правило, мочеиспускания), операции не избежать, подытожил Невзоров.

Ранее невролог Юлия Девяткина предупредила женщин старше 45 лет о необычной причине боли в спине. Она объяснила, что неприятные ощущения могут быть вызваны менопаузой.

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      Вера Владзиевская
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