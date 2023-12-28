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15:10, 28 декабря 2023Среда обитания

Названы самые популярные у россиян виды ремонта перед Новым годом

Перед Новым годом россияне чаще всего меняют мебель и бытовую технику

Фото: Karl Solano / Unsplash

Перед Новым годом россияне чаще всего меняют мебель и бытовую технику. Самые популярные виды работ у граждан назвали аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» по результатам соответствующего исследования, пишет «Газета.Ru».

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек из всех регионов России. Почти 29 процентов респондентов заявили, что занимаются переделкой своего жилья перед Новым годом.

Специалисты отметили, что в список наиболее популярных работ перед праздниками, помимо вышеперечисленных, входят обновление отделки помещений, косметический ремонт и замена окон и дверей. Россияне пояснили, что затевают ремонт в это время, потому что в течение года у них не хватает на него времени. Помимо этого, многие из опрошенных убеждены, что год стоит начинать с «чистого листа». Вместе с тем 29 процентов россиян добавили, что зимний ремонт обычно мешает им закончить все запланированные работы к Новому году.

Что касается финансовой стороны вопроса, то более половины респондентов потратили на предпраздничный ремонт 170-200 тысяч рублей, а еще 21 процент — менее 50 тысяч рублей. При этом 70 процентов россиян, участвовавших в опросе, подчеркнули, что у них получилось сэкономить на стройматериалах по сравнению с запланированным бюджетом.

Ранее в декабре выяснилось, что самой часто ремонтируемой зоной квартир у россиян стала спальня.

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      Полина Кислицына
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