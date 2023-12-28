По делу Фургала о расправе заочно арестован еще один обвиняемый

В Москве суд заочно арестовал еще одного обвиняемого в деле Фургала об убийстве

Басманный суд Москвы заочно арестовал Михаила Тимофеева в рамках уголовного дела по факту расправы в 2004 году над бизнесменом Евгением Зорей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тимофеев проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 105 и 222 УК РФ. Он должен провести в СИЗО два месяца. Мера пресечения будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции мужчины.

Ранее за организацию этой расправы осудили бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В целом его признали виновным в организации двух расправ и покушении на конкурентов в 2004-2005 годах. Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Экс-губернатор свою вину не признает.