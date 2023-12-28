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13:34, 28 декабря 2023Силовые структуры

После домогательств таксиста к спящей пассажирке возбудили дело

В Казани возбудили дело после домогательств таксиста к спящей пассажирке

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Казани возбудили уголовное дело по факту домогательств таксиста к спящей пассажирке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело расследуется по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее в интернете появилось видео, на котором таксист трогает уснувшую пассажирку за грудь. Таким образом он якобы пытается ее разбудить. Свои действия мужчина снимал на телефон.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от главы управления ведомства по Татарстану Валерия Липского доклад о проведенных следственных действиях.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае трое мигрантов получили сроки за изнасилование россиянки.

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