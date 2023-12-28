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07:55, 28 декабря 2023Россия

При столкновении автобуса и грузовика в российском регионе пострадали 13 человек

В Ленинградской области в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 13 человек

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В Ленинградской области при столкновении грузовика и автобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале. Авария произошла в Гатчинском районе.

Водитель рейсового автобуса выехал на встречку, где врезался в грузовик. Травмы получил водитель автобуса — его госпитализировали в тяжелом состоянии, а также 12 пассажиров.

Россиянин, управлявший грузовиком, не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В декабре в Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, ехавшими на экскурсию. В автобусе находились 20 детей и 15 взрослых, двое из них пострадали. У одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму, у другого — ушиб плеча.

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      Анастасия Шейкина
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