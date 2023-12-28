Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:39, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу ТНТ рассказал о шокировавшем его поведении российского ведущего

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Звезда шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ, певец Прохор Шаляпин рассказал о шокировавшем его поведении другого участника проекта — российского ведущего Оскара Кучеры. Подробности он раскрыл в интервью, доступном на YouTube.

«Я был шокирован поведением Оскара, я его считал телевизионной фигурой. Мне казалось, что он очень опытный. Он, во-первых, старше меня. Но я был уверен, что он сечет все фишки», — высказался Шаляпин о Кучере.

Артист отметил, что участники «Новых звезд в Африке» приезжают на проект «делать шоу». «И я это шоу делал, соответственно. Но такие реакции, когда ты уже переходишь на личности, начинаешь переходить на оскорбления, для меня это был шок. (...) Я думал: "Неужели ты не понимаешь, что тебя снимают камеры? Тебя сейчас покажут, это навсегда останется в интернете"», — пожаловался Шаляпин на поведение Кучеры на проекте.

Ранее участница реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ, юмористка Елена Борщева рассказала, что ее разочаровал стендап-комик Константин Маласаев. По ее словам, юморист отказался помогать ей в одном испытании в шоу, несмотря на то, что они были много лет знакомы.

«Новые звезды в Африке» — экстремальное телешоу, которое является продолжением проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». В эфире программы участники проходят различные испытания, требующие выдержки и выносливости.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Командующий армией Нидерландов заявил об угрозе войны с Россией

      Стилист раскрыл способы выглядеть модно россиянкам зрелого возраста

      Tesla перевыпустит автомобиль Model Y

      Россиянин получил удар ножом в спину от пенсионера и выпал из окна

      Экосексуалка переехала на остров и влюбилась в дуб

      Родителей призвали срочно убрать три вещи из детской комнаты

      Киев принудительно эвакуировал 100 тысяч человек из подконтрольной части ДНР

      Российская теннисистка-чемпионка решила возобновить карьеру в 37 лет

      Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы

      В США призвали стереть Иран с карты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости