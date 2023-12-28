Звезда шоу ТНТ рассказал о шокировавшем его поведении российского ведущего

Звезда шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ, певец Прохор Шаляпин рассказал о шокировавшем его поведении другого участника проекта — российского ведущего Оскара Кучеры. Подробности он раскрыл в интервью, доступном на YouTube.

«Я был шокирован поведением Оскара, я его считал телевизионной фигурой. Мне казалось, что он очень опытный. Он, во-первых, старше меня. Но я был уверен, что он сечет все фишки», — высказался Шаляпин о Кучере.

Артист отметил, что участники «Новых звезд в Африке» приезжают на проект «делать шоу». «И я это шоу делал, соответственно. Но такие реакции, когда ты уже переходишь на личности, начинаешь переходить на оскорбления, для меня это был шок. (...) Я думал: "Неужели ты не понимаешь, что тебя снимают камеры? Тебя сейчас покажут, это навсегда останется в интернете"», — пожаловался Шаляпин на поведение Кучеры на проекте.

Ранее участница реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ, юмористка Елена Борщева рассказала, что ее разочаровал стендап-комик Константин Маласаев. По ее словам, юморист отказался помогать ей в одном испытании в шоу, несмотря на то, что они были много лет знакомы.

«Новые звезды в Африке» — экстремальное телешоу, которое является продолжением проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». В эфире программы участники проходят различные испытания, требующие выдержки и выносливости.