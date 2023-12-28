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15:13, 28 декабря 2023Силовые структуры

Рабочие устроили стрельбу на стройке в российском городе

В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке, двое ранены

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Якутске рабочие устроили стрельбу во время конфликта на стройке, двое из них получили ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Республике Якутия.

По данным ведомства, стрельба произошла в строящемся здании по Вилюйскому тракту Якутска. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве. В результате инцидента двое мужчин получили ранения. Проводится проверка.

Ранее десятки мигрантов подрались на стройке небоскреба в Москве из-за очереди на обед. Два человека пострадали.

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      Олеся Мицкевич
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