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17:36, 28 декабря 2023Наука и техника

Обнаружена самая далекая активная черная дыра

Коллаборация Large-Sized Telescope открыла самое далекое активное ядро галактики

Фото: CTAO gGmbH

Коллаборация Large-Sized Telescope (LST) сообщили об открытии самого далекого активного галактического ядра с высокими энергиями, когда-либо обнаруженным наземными гамма-телескопами. Кратко о результатах исследования сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Астрономы наблюдали объект OP 313 — радиоквазар с плоским спектром (FSRQ), представляющий собой галактическое ядро со сверхмассивной черной дырой, которая поглощает вещество, создает аккреционный диск и испускает струи релятивистских частиц. Характерной особенностью этого объекта является высокая энергия выше 100 гигаэлектронвольт, что отличает его от других квазаров с более низкими энергиями, наблюдаемыми до этого.

Красное смещение OP 313 составляет 0,997, что соответствует расстоянию примерно в 8 миллиардов световых лет. Это делает его самым далеким активным галактическим ядром и вторым наиболее удаленным источником высокоэнергетического излучения. До сих пор было известно только девять квазаров с очень высокими энергиями.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили очень пыльные квазары с интенсивными темпами звездообразования. Открытие бросает вызов устоявшемуся представлению, что сверхмассивные черные дыры в далеких галактиках с активными ядрами скрыты только пылевыми кольцами в форме бублика.

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      Александр Еникеев
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