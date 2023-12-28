Раскрыта доля поддержавших расследование по импичменту Байдена американцев

Daily Mail: 47 % граждан США поддерживают расследование по импичменту Байдена

Почти половина граждан США поддерживают инициативу республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на проведенный опрос.

По данным опроса, 47 процентов американцев согласны с данной инициативой, из них 35 процентов граждан Соединенных Штатов твердо поддерживают республиканцев.

При этом 35 процентов респондентов выступили против проведения расследования по импичменту американскому лидеру. Кроме того, 58 процентов участников опроса уверены, что глава Белого дома вовлечен в бизнес-инициативы своего сына Хантера Байдена.

Опрос проводился компанией J.L. Partners. В нем приняли участие 1000 граждан США.

Ранее в декабре Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию республиканцев, предписывающую дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте Байдена. Такое решение расширяет возможности вызова в Конгресс разных лиц для дачи показаний. Расследование в рамках импичмента посвящено вопросу, получил ли американский лидер выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера Байдена, а также другим темам.