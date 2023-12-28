Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:23, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Раскрыта доля поддержавших расследование по импичменту Байдена американцев

Daily Mail: 47 % граждан США поддерживают расследование по импичменту Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Почти половина граждан США поддерживают инициативу республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на проведенный опрос.

По данным опроса, 47 процентов американцев согласны с данной инициативой, из них 35 процентов граждан Соединенных Штатов твердо поддерживают республиканцев.

При этом 35 процентов респондентов выступили против проведения расследования по импичменту американскому лидеру. Кроме того, 58 процентов участников опроса уверены, что глава Белого дома вовлечен в бизнес-инициативы своего сына Хантера Байдена.

Опрос проводился компанией J.L. Partners. В нем приняли участие 1000 граждан США.

Ранее в декабре Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию республиканцев, предписывающую дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте Байдена. Такое решение расширяет возможности вызова в Конгресс разных лиц для дачи показаний. Расследование в рамках импичмента посвящено вопросу, получил ли американский лидер выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера Байдена, а также другим темам.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на миллиарды евро

      Фетисов оценил необходимость ухода Овечкина из «Вашингтона»

      Микки Маус станет общественным достоянием

      В Германии высказались о возможности ЕС помогать Украине без Венгрии

      Едва живого мигранта нашли в нише шасси рейса из Алжира в Париж

      Иран анонсировал подписание валютного соглашения с Россией

      Раскрыта доля поддержавших расследование по импичменту Байдена американцев

      Украинский депутат обвинил власти Киева в бездействии из-за метро

      Раскрыты новые имена из списка гостей голой вечеринки Ивлеевой

      Пленный боец ВСУ назвал российский плен единственным способом выжить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости