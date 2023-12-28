Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:08, 28 декабря 2023Бывший СССР

В России объяснили реакцию Запада и Украины на взятие Марьинки

Депутат Новиков объяснил реакцию на взятие Марьинки информационной войной

Фото: Libkos / AP

Запад и Украина резко отреагировали на взятие российскими военными Марьинки. В Киеве изначально отказывались признать этот факт. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что подобная реакция обусловлена особенностями ведения информационной войны.

«Здесь нет военно-стратегических вопросов. Ситуация с реакцией на взятие Марьинки — это элемент информационной войны. То же мы видели, к примеру, в случае с Запорожской АЭС. Поскольку о взятии Марьинки военными России не просто сообщили отечественные СМИ, а был доклад министра обороны главнокомандующему, это привлекло достаточно много внимания и вызвало желание другой стороны опровергнуть слова Сергея Шойгу», — сказал Новиков.

Он допустил, что Украина изначально опровергала этот факт, надеясь изменить ситуацию и вернуть контроль над населенным пунктом.

«Можно пофантазировать, зачем Украина это опровергала. Во-первых, это могло произойти из-за недостатка информированности внутри самой страны. Во-вторых, вопрос по Марьинке могли считать спорным. Или рассчитывали отыграть ситуацию, бросая туда дополнительные подразделения. Но выяснилось, видимо, что сил не хватает и от этой идеи решили отказаться. В современных условиях реальное положение дел утаить нельзя, потому в конечном итоге решили признать реальность», — объяснил политик.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским властям сложно признать большой успех России при освобождении Марьинки в ДНР. По его словам, реакцией американских власти стали попытки афишировать «украинские фетишные победы».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запад занимается очковтирательством» Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      Эксперт назвала упражнения для профилактики боли в пояснице

      В ВСУ заявили о доработке проекта закона о мобилизации

      В Центробанке пообещали когда-нибудь снизить ключевую ставку

      Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» на фоне бойкота на телевидении

      Alexander Wang обвинили в насмешке над верующими из-за бюстгальтера на елке

      Раскрыта причина неудавшейся расправы над владельцем птицефабрики Ширяевым

      Ида Галич рассказала о приглашении на голую вечеринку Ивлеевой

      Перечислены главные провалы Apple

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости