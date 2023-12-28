В России объяснили реакцию Запада и Украины на взятие Марьинки

Депутат Новиков объяснил реакцию на взятие Марьинки информационной войной

Запад и Украина резко отреагировали на взятие российскими военными Марьинки. В Киеве изначально отказывались признать этот факт. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что подобная реакция обусловлена особенностями ведения информационной войны.

«Здесь нет военно-стратегических вопросов. Ситуация с реакцией на взятие Марьинки — это элемент информационной войны. То же мы видели, к примеру, в случае с Запорожской АЭС. Поскольку о взятии Марьинки военными России не просто сообщили отечественные СМИ, а был доклад министра обороны главнокомандующему, это привлекло достаточно много внимания и вызвало желание другой стороны опровергнуть слова Сергея Шойгу», — сказал Новиков.

Он допустил, что Украина изначально опровергала этот факт, надеясь изменить ситуацию и вернуть контроль над населенным пунктом.

«Можно пофантазировать, зачем Украина это опровергала. Во-первых, это могло произойти из-за недостатка информированности внутри самой страны. Во-вторых, вопрос по Марьинке могли считать спорным. Или рассчитывали отыграть ситуацию, бросая туда дополнительные подразделения. Но выяснилось, видимо, что сил не хватает и от этой идеи решили отказаться. В современных условиях реальное положение дел утаить нельзя, потому в конечном итоге решили признать реальность», — объяснил политик.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским властям сложно признать большой успех России при освобождении Марьинки в ДНР. По его словам, реакцией американских власти стали попытки афишировать «украинские фетишные победы».