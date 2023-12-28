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09:45, 28 декабря 2023Россия

В Госдуме признали неактуальным один из планов урегулирования по Украине

Депутат ГД Шеремет: план Маска по урегулированию по Украине утратил актуальность

Фото: Thomas Peter / Reuters

План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине потерял актуальность. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет РИА Новости.

Ранее Маск предложил провести в новых российских регионах референдумы под наблюдением ООН.

Предложенный Маском сценарий урегулирования не имеет ценности для России с учетом изменившихся условий, сказал Шеремет. По его мнению, после провала украинского наступления Россия «показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу».

Население Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей сделало свой окончательный выбор, и регионы вернулись в состав России, подчеркнул он.

Депутат Госдумы считает, что Вашингтон и Киев не заинтересованы в мирном урегулировании. «Для них важно продолжать кровавый шабаш по уничтожению Украины и ее народа, чтобы как можно больше навредить Российской Федерации», — заявил Шеремет.

Ранее американский бизнесмен Дэвид Сакс сказал, что в текущих реалиях Белый дом хотел бы вернуться к предложенному Маском плану по Украине. Сам Маск в ответ на это заявил, что его план помог бы сохранить множество жизней.

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      Алан Босиков
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