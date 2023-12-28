В Госдуме признали неактуальным один из планов урегулирования по Украине

Депутат ГД Шеремет: план Маска по урегулированию по Украине утратил актуальность

План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине потерял актуальность. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет РИА Новости.

Ранее Маск предложил провести в новых российских регионах референдумы под наблюдением ООН.

Предложенный Маском сценарий урегулирования не имеет ценности для России с учетом изменившихся условий, сказал Шеремет. По его мнению, после провала украинского наступления Россия «показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу».

Население Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей сделало свой окончательный выбор, и регионы вернулись в состав России, подчеркнул он.

Депутат Госдумы считает, что Вашингтон и Киев не заинтересованы в мирном урегулировании. «Для них важно продолжать кровавый шабаш по уничтожению Украины и ее народа, чтобы как можно больше навредить Российской Федерации», — заявил Шеремет.

Ранее американский бизнесмен Дэвид Сакс сказал, что в текущих реалиях Белый дом хотел бы вернуться к предложенному Маском плану по Украине. Сам Маск в ответ на это заявил, что его план помог бы сохранить множество жизней.

