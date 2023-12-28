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10:08, 28 декабря 2023Среда обитания

Россияне стали больше тратиться на новогодние елки

«РИА Новости»: средний чек на искусственные ели вырос на 19 %

Фото: Tatiana Predeina / Unsplash

В 2023 году в России значительно вырос средний чек на покупку живой и искусственной ели. О том, что россияне стали больше тратиться на новогодние елки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитиков «Чек Индекс».

Чек на покупку живой ели вырос на 9 процентов относительно аналогичного периода 2022 года и составил 2450 рублей, а число покупок увеличилось на 15 процентов. Чек на настоящую сосну и пихту оказался на 10 и 15 процентов соответственно больше прошлогоднего (1570 и 7280 рублей), а покупки возросли на 6 и 4 процента.

Еловые ветки теперь в среднем покупают за 190, а пихтовые — за 460 рублей, что на 11 и 13 процентов соответственно дороже, чем в предыдущем году. При этом продажи выросли на 13 и 35 процентов соответственно. Что касается искусственных деревьев, средний чек на такие ели, пихты и сосны в этом году достиг 4570 рублей — на 19 процентов больше, чем в декабря 2022-го. Количество покупок выросло на 14 процентов.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев назвал преимущества натуральной ели перед искусственной. По его словам, плюсами первой являются характерный хвойный запах, более естественный внешний вид и меньше ущерба окружающей среде.

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      Александра Качан
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