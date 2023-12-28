Россиянин на каршеринге протаранил вход в «Пятерочку»

В Сочи водитель каршеринга протаранил вход в продуктовый супермаркет

В Сочи водитель каршеринга протаранил вход в продуктовый супермаркет «Пятерочка» в микрорайоне Вардане. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Как выяснило издание, россиянин так рвался на новогодний шопинг, что не справился с управлением и снес стеклянные двери магазина.

Данных о состоянии автомобилиста Kub Mash не привел.

До этого сообщалось, что в Москве пьяный водитель электромобиля Voyah протаранил семь машин, которые находились на парковке. Водителя китайского электрокара после инцидента отвезли в больницу.

Еще раньше стало известно, что в Екатеринбурге женщина на Maserati пробила стену торгового центра «Алатырь». Авария произошла из-за того, что в салоне автомобиля запотели стекла и россиянка не смогла оценить расстояние до стены здания.