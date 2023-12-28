Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 28 декабря 2023Россия

Россиянин пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе

Белгородский глава Гладков: житель Грайворонского округа ранен при атаке дрона

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Житель Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский глава уточнил, что атаке подверглось село Мокрая Орловка. По данным Гладкова, пострадавший получил множественные осколочные ранения.

«Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице (...) Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода», — сообщил губернатор.

Днем ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Ростовской областью.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запад занимается очковтирательством» Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      В Азербайджане заявили о близости заключения мирного соглашения с Арменией

      В Петербурге приехавший с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине

      В России объяснили реакцию Запада и Украины на взятие Марьинки

      Еще одно новогоднее выступление Анны Asti отменили

      В МИД России прокомментировали ситуацию с заторами на границе с Литвой

      Молдавия присоединилась к «реестру убытков» по Украине

      Российского заключенного осудят за участие в «Правом секторе»

      Адвокат Блиновской раскрыла сумму оставшегося долга блогерши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости