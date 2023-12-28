Россиянин пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе

Белгородский глава Гладков: житель Грайворонского округа ранен при атаке дрона

Житель Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский глава уточнил, что атаке подверглось село Мокрая Орловка. По данным Гладкова, пострадавший получил множественные осколочные ранения.

«Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице (...) Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода», — сообщил губернатор.

Днем ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Ростовской областью.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.