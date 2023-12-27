Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:05, 27 декабря 2023Россия

Средства ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

Губернатор Голубев: средства ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат над Ростовской областью, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Василий Голубев.

«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал он.

Ранее, 25 декабря, в Брянской области нашли украинский беспилотник с бомбой и взрывателем замедленного действия. Заминированный летательный аппарат не представлял опасности для мирных жителей, так как был обнаружен возле нежилого поселка. Специалисты обезвредили дрон сразу после обнаружения.

23 декабря украинский дрон-камикадзе атаковал мост в Белгородской области, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Пострадали пять человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Может минировать и поражать цели реактивными снарядами. В России создают новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

      Украину предостерегли от продолжения конфликта с Россией

      Муж и жена стали заниматься сексом раз в неделю и удивились результату

      Испытана новая вакцина против мутировавшего коронавируса

      Меган Фокс заметили в откровенном образе на вечеринке

      В «Ростехе» рассказали о появлении дронов-камикадзе «Суперкам»

      В Киеве заявили о попытке загнать украинцев в угол законом о мобилизации

      Средства ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

      Необычный подарок семье на Рождество разозлил пользователей сети

      Стало известно о решении западных наемников бросить Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости