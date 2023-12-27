Губернатор Голубев: средства ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат над Ростовской областью, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Василий Голубев.

«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал он.

Ранее, 25 декабря, в Брянской области нашли украинский беспилотник с бомбой и взрывателем замедленного действия. Заминированный летательный аппарат не представлял опасности для мирных жителей, так как был обнаружен возле нежилого поселка. Специалисты обезвредили дрон сразу после обнаружения.

23 декабря украинский дрон-камикадзе атаковал мост в Белгородской области, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Пострадали пять человек.

