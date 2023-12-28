Россиянину с украинских номеров предложили взорвать школу за тысячу долларов

«112»: подростку из Ставрополья в мессенджере предложили взорвать школу

Подростку из Ставропольского края в мессенджере с украинских номеров пришло сообщение, в котором неизвестные предложили ему взорвать школу за вознаграждение в тысячу долларов. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям источника, 14-летний россиянин с родителями ехал в поезде Минводы — Краснодар. Там ему на телефон стали поступать сообщения с украинских номеров.

Неизвестные пытались склонить несовершеннолетнего к тому, чтобы он собрал бомбу и установил устройство в одной из школ Армавира.

Бдительный школьник на уловки не повелся и рассказал обо всем матери. Та передала всю информацию сотрудникам полиции.

Как выяснил «112», в отношении неизвестного пока вербовщика намерены возбудить дело за содействие терроризму.

Ранее сообщалось, что в Перми неизвестные атаковали полицию сообщениями о готовящем теракт школьнике.

Злоумышленники также указывали одноклассников ребенка в качестве сообщников. При этом у мальчика не было телефона и он не регистрировался в социальных сетях.