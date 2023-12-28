Россиянину с украинских номеров предложили взорвать школу за тысячу долларов
Подростку из Ставропольского края в мессенджере с украинских номеров пришло сообщение, в котором неизвестные предложили ему взорвать школу за вознаграждение в тысячу долларов. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».
По сведениям источника, 14-летний россиянин с родителями ехал в поезде Минводы — Краснодар. Там ему на телефон стали поступать сообщения с украинских номеров.
Неизвестные пытались склонить несовершеннолетнего к тому, чтобы он собрал бомбу и установил устройство в одной из школ Армавира.
Бдительный школьник на уловки не повелся и рассказал обо всем матери. Та передала всю информацию сотрудникам полиции.
Как выяснил «112», в отношении неизвестного пока вербовщика намерены возбудить дело за содействие терроризму.
Ранее сообщалось, что в Перми неизвестные атаковали полицию сообщениями о готовящем теракт школьнике.
Злоумышленники также указывали одноклассников ребенка в качестве сообщников. При этом у мальчика не было телефона и он не регистрировался в социальных сетях.