Российские войска поразили склад топлива для военной техники ВСУ

Минобороны отчиталось о поражении склада топлива для военной техники ВСУ

Российские войска за сутки поразили склад топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад топлива для военной техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что украинским войскам не удалось улучшить свои позиции на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Продвижение противника было остановлено операторами FPV-дронов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.