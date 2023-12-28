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16:01, 28 декабря 2023Силовые структуры

Российского заключенного осудят за участие в «Правом секторе»

В Адыгее осудят заключенного за участие в «Правом секторе»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Адыгее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заключенного, который принимал участие в деятельности украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), находясь в тюрьме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. Его дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый, еще находясь на свободе, вступил в запрещенную на территории России организацию и продолжил участвовать в ней после суда. Мужчина отбывал наказание в колонии строгого режима и пропагандировал идеи «Правого сектора» среди заключенных. Во время обыска у него изъяли одежду с изображением символики экстремистской организации.

Ранее Набережночелнинский городской суд в Татарстане приговорил местного жителя к восьми с половиной годам колонии за попытку вступить в «Правый сектор».

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