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18:18, 28 декабря 2023Силовые структуры

Российского подростка арестовали за расправу над ровесником в общежитии

В Кузбассе арестовали подростка, убившего ровесника во время драки в общежитии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд арестовал 17-летнего подростка, обвиняемого в расправе над ровесником и покушении еще на двоих человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Конфликт произошел ночью 26 декабря в одном из общежитий города между семерыми подростками. В ходе последовавшей драки фигурант ранил троих оппонентов. Одного из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что молодой человек напал на потерпевших с ножом. Прокуратура Кузбасса взяла ход расследования дела на контроль.

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      Илона Палей
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