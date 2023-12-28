Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в шубе и разозлила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка поделилась видео, на котором она предстала в образе типичной славянки. Так, в начале ролика знаменитость позировала в объемной шубе и меховой шапке рыжего цвета. После этого она примерила аналогичные предметы гардероба в черных и серых тонах.

В описании к посту телезвезда поинтересовалась у пользователей сети, какой образ им нравится больше. Однако юзеры не оценили видео и подвергли Собчак критике. «Прекратите носить меха животных!», «Следующий образ: Ксения с ружьем на охоте на лис? Ну, чтобы окончательно раздор внести в массы», «Лучше голая вечеринка, чем натуральные меха на себя напяливать», «Уж лучше ходить голой, чем в этом», «Жаль лисичку», — возмущались они.

Ранее российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава также подверглась массовой критике в сети из-за фото в шубе. Тогда на размещенном снимке бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала в длинном меховом изделии рыжего цвета, укороченных светлых джинсах и уггах в тон верхней одежде.