Стилист раскрыл способы выглядеть модно россиянкам зрелого возраста

Стилист Руслан Громов посоветовал женщинам старше 50 лет носить платья в пол

Стилист Руслан Громов раскрыл способы выглядеть модно россиянкам зрелого возраста. Соответствующий комментарий публикует издание Teleprogramma.

По словам эксперта, женщинам старше 50 лет стоит обратить внимание на платья в пол или длины миди. «Желательно отдавать предпочтение вещам с рукавом, это придает некой стати, и к тому же руки чаще всего выдают возраст», — предупредил собеседник издания.

Помимо этого, добавить изысканности образу стилист посоветовал с помощью платья с открытыми плечами и длинным рукавом. Как утверждает эксперт, стоит отдать предпочтение изделиям из плотные ткани. «Особенно если речь идет об обтягивающих платьях или же из струящаяся ткани, то это вполне может быть плотный атлас. Корсетные платья тоже будут хорошо смотреться и визуально подчеркивать талию», — заверил Громов.

В то же время мужчина порекомендовал придерживаться классических оттенков одежды, таких как бежевый, серый, черный или красный.

Если вы планируете выбрать для себя белый, то постарайтесь разбавить образ контрастным цветом. Это может быть черный пояс или перчатки, также можно подобрать аксессуары в красном цвете. Все это будет выглядеть смело, дорого и эффективно

Руслан Громов стилист

В заключение Громов подчеркнул, что важную роль играют аксессуары. «Перчатки, крупные кольца и серьги, броши, колье, сумочки. Конечно, все в пределах разумного», — подытожил он.

Ранее в декабре стилистка назвала россиянкам самые модные наряды для встречи Нового года. В первую очередь Мария Абабкова призвала избегать строгой офисной одежды и обуви.