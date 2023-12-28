Стоматолог назвала способы сохранить здоровье зубов в новогодние праздники

После каждого глотка вина необходимо полоскать рот водой, посоветовала стоматолог Мария Иванова. Этот и другие способы сохранить здоровье зубов во время новогодних праздников и обильных застолий врач назвала изданию Life.ru.

Стоматолог призвала есть как можно меньше сладостей, салатов с майонезом и даже фруктов в новогодние каникулы. По ее словам, эти продукты и блюда содержат кислоты, разрушающие эмаль зубов. Если же устоять перед этими соблазнами не получилось, то следует тщательно чистить зубы после каждого приема пищи.

Вредят зубам и газированные напитки. Они содержат много сахара, кислоту и красители, разрушают эмаль и вызывают кариес

Мария Иванова стоматолог

Также специалистка рассказала, как нужно пить вино, чтобы оно не придало зубам фиолетовый оттенок. Иванова рекомендовала использовать соломинку, полоскать рот водой после глотка вина, а в гостях использовать дорожный набор со складной щеткой и мини-пастой.

Врач добавила, что необходимо заранее пройти осмотр в стоматологии, чтобы минимизировать риски того, что во время праздников разболится зуб.

Ранее стоматолог Ольга Альбова назвала приятный способ укрепить здоровье полости рта. Она посоветовала чаще целоваться.