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20:17, 28 декабря 2023Россия

Торговая сеть объяснила включение песни Сердючки в петербургском магазине

Включение в петербургском магазине песни Сердючки объяснили DDoS-атакой

Фото: Unsplash

В «Галамарте» объяснили DDoS-атакой включение в зале петербургского магазина на проспекте Ветеранов песни украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале торговой сети.

Атаке подвергся цифровой плейлист «Галамарта», что привело к появлению в нем «нежелательных музыкальных треков», утверждается в сообщении. В сети заверили, что благодаря оперативной реакции покупателей и сотрудников магазина проблема была решена.

В свою очередь, «Фонтанка» сообщила, что в магазин нагрянула полиция.

О том, что в магазине «Галамарт» на проспекте Ветеранов в Петербурге прозвучала песня Сердючки «Гуляночка» со словами «Ще не вмерла Украина», сообщил зампред Мосгордумы Андрей Медведев. Об этом ему рассказал приехавший в отпуск участник специальной военной операции. По словам врача-добровольца, он был шокирован произошедшим.

Это не первый случай, когда песня Сердючки «Гуляночка» становится причиной скандала. Так, в мае в Краснодаре сотрудники полиции провели проверку караоке-клуба «Ля Мажор» после того, как его посетители станцевали и спели под этот трек. После общественного резонанса мэр города Евгений Наумов поручил провести работу с местными развлекательными заведениями.

Кроме того, в сентябре жители Новочеркасска Ростовской области вызвали полицейских на проходившую в городе свадьбу из-за танцев гостей под «Гуляночку».

Фраза из текста песни Сердючки является отсылкой к государственному гимну Украины, а также используется в графическом материале бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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      Константин Лысяков
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