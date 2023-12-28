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16:09, 28 декабря 2023Россия

В Петербурге приехавший с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине

В Санкт-Петербурге доброволец СВО возмутился песней Сердючки в магазине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге приехавший в отпуск со специальной военной операции (СВО) врач пожаловался на песню украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, которую включили в магазине «Галамарт». Об этом сообщил зампред Мосгордумы Андрей Медведев в Telegram.

Доброволец, проходящий службу в Запорожье, прислал депутату видео, на котором слышно, как в магазине на проспекте Ветеранов играет песня Сердючки «Ще не вмерла Украина». По словам мужчины, он был шокирован. «Это как плевок в лицо и мне, и сотням тысяч, если не миллионам таким же, как я, — цитирует Медведев медика. — Ведь кто-то это там ставит и я не верю, что они не понимаю, что делают»

Политик подчеркнул, что ожидает услышать официальные комментарии по поводу ситуации. «Потому что песня "щеневмерла" на Проспекте Ветеранов это прямо какая-то особая ирония», — возмутился он.

В одном из следующих постов Медведев сообщил, что полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту произошедшего.

Ранее жители Новочеркасска Ростовской области вызвали полицейских на проходившую в городе свадьбу из-за танцев гостей под Сердючку. Как стало известно, на празднике также звучала песня «Ще не вмерла Украина».

Аналогичный случай произошел в мае в Краснодаре. Там сотрудники полиции провели проверку караоке-клуба «Ля Мажор» после того, как его посетители станцевали и спели под Сердючку. После разразившегося скандала мэр города Евгений Наумов поручил провести работу с местными развлекательными заведениями.

Фраза «Ще не вмерла Украина» из песни Сердючки является отсылкой к государственному гимну страны, а также используется в графическом материале бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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      Сергей Истомин
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