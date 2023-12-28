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11:43, 28 декабря 2023Из жизни

Упавшая с детьми на пути женщина заслонила их от поезда и выжила

В Индии женщину с детьми столкнули на пути, и они чудом спаслись от поезда

В Индии мать с двумя детьми упали на пути и чудом спаслись. Об этом сообщает CNA.

Инцидент произошел в субботу, 24 декабря, в штате Бихар. Кто-то из очевидцев сумел снять произошедшее на видео. На ролике видно, как состав на огромной скорости проносится в сантиметрах от женщины, которая практически легла сбоку от путей и заслонила собой детей. Как только поезд уезжает, толпа бросается к краю платформы, чтобы поднять семью. Как оказалось, все трое выжили и даже не пострадали.

Позже выяснилось, что женщина и ее дети прибыли на станцию Барх, чтобы сесть на экспресс до Нью-Дели. Однако во время посадки толпа столкнула их с края платформы. При этом поток людей отрезал мужа женщины от семьи, и он сел в вагон. В итоге мужчина спрыгнул с поезда и прибежал обратно на станцию.

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Впоследствии семью отправили для медицинского осмотра в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина попала под поезд, когда ехала на автобусе. Ее выбросило из окна при столкновении и разрезало составом.

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      Антонина Черташ
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