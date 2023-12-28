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12:12, 28 декабря 2023Россия

В России высказались об условиях мирного урегулирования по Украине

Депутат Журова: урегулирование по Украине возможно только на условиях России
СюжетНаселение России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мирное урегулирование украинского конфликта возможно только на условиях России. Возможностей для компромиссов на данный момент не так много. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Государственной Думы, первый зампредседателя Комитета по международным делам Светлана Журова.

«Мирное урегулирование возможно только на наших условиях, других вариантов быть не может. Необходимо перестать поставлять Украине оружие, и все быстро закончится. Они перестанут бомбить собственное население, воевать на территории уже чужой страны», — сказала политик.

Она подчеркнула, что референдумы о присоединении к России новых регионов уже прошли, люди высказали свое мнение, которое не может быть пересмотрено. Новые голосования, по мнению Журовой, ничего не дадут.

«Компромиссы какие-то с нашей стороны, может, и могут быть, но возможностей для них не так много. Пускай это решают дипломаты, — заметила депутат. — К нам всегда есть претензии о том, что и выборы у нас не те, и живем мы недемократично. Новый референдум под контролем ООН ничего не решит, ведь результат будет тем же, ничего нового. Ну так и зачем это организовывать? Это не компромисс, а какой-то показательный популистский шаг».

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что план американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине потерял актуальность. Маск предлагал провести в новых российских регионах референдумы под наблюдением ООН.

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