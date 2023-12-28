В Эстонии заявили о нежелании гнать украинцев на фронт

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: у меня нет цели гнать украинцев на фронт

В Эстонии считают сложным вопрос о возвращении военнообязанных граждан Украины на родину для несения воинской службы. О нежелании Таллина высылать украинцев рассказал глава Министерства внутренних дел (МВД) республики Лаури Ляэнеметс, передает РИА Новости.

«Важно однозначно подчеркнуть: у меня как министра внутренних дел или у эстонского государства, конечно же, нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста», — заявил министр.

При этом Ляэнеметс подчеркнул, что речь идет о гражданах Украины, и если в Киеве решат их вернуть, то Эстонии будет довольно сложно отказаться.

Он уточнил, что по международному праву у Таллина нет возможности выдачи мужчин мобилизационного возраста и для этого требуется отдельное соглашение между странами. Если Украина даст четкий сигнал, то начнется отдельная дискуссия на уровне правительства, «как повести себя в этом вопросе».

Ранее секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Украина столкнется со сложностями в 2024 году из-за усталости западных стран. По его мнению, Киев должен выстоять, несмотря на все трудности.